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Порошенко передал в ВР подписи о созыве внеочередного заседания

У спикера есть 72 часа, чтобы принять решение.

Порошенко передал в ВР подписи о созыве внеочередного заседания
Фото: eurosolidarity.org

Лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко принес руководству Верховной Рады подписные листы за проведение внеочередного заседания для принятия законов в поддержку медиков.

«Мы проголосовали, в том числе при подготовке пакета законопроектов по коронавирусу, за кардинальное увеличение заработной платы врачам. До 300% увеличивается зарплата всем медицинским работникам, работающим в опасности коронавируса. По состоянию на сейчас, когда прошел уже месяц, врачи все еще не дождались увеличения заработной платы, врачи все еще работают почти бесплатно. Мы считаем неприемлемым, когда в этой преступной бездеятельности обвиняют или местное самоуправление, или общественных активистов - это прямое требование», - подчеркнул Петр Порошенко.

Он еще раз напомнил, что «Европейская Солидарность» требует застраховать медиков на случай инфицирования коронавирусной инфекцией. И этот законопроект должен быть одним из приоритетных на внеочередном заседании.

«Врачи должны страховаться, как и солдаты на фронте. И в случае, если врач заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составляет не менее 200 000 гривен. Если будут смертельные случаи среди врачей, семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен», - отметил Порошенко.

Он сообщил, что после регистрации инициативы депутатов в течение 72 часов должно быть принято решение о внеочередном заседании.

«Сейчас я иду в Верховную Раду, будет встреча с руководством Верховной Рады, техническая работа будет сделана для соответствующей регистрации. Включается в соответствии с законодательством 72 часа, в течение которых должна быть созвана внеочередная сессия. Внеочередная сессия должна быть созвана именно на этой неделе, потому что каждый день влечет за собой от 60 до 100 случаев заболевания врачей», - констатирует Порошенко.

Он также отметил, что еще один неотложный законопроект, который должен быть принят на внеочередном заседании - о массовом тестировании.

«Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на сто тысяч населения. Это категорически неприемлемо. Нам больше месяца назад обещали, что в страну привезли 2 миллиона тестов, а тестировано чуть более 100 000 человек. Это или преступное бездействие, или обман людей», - резюмирует Порошенко.

«Я подчеркиваю еще раз: если у вас нет лабораторий, обратитесь, мы привезем. Если у вас нет тестов - тесты в Китае, в Корее стоят от 5 долларов при очень большой партии до 14-15 долларов. Это означает, что 150 млн гривен - это необходимые инвестиции для тестирования миллиона человек. Без тестирования, карантинные меры неэффективны. Без того, чтобы выделить место распространения коронавируса, экономика страны страдает, а люди не чувствуют себя защищенными. Именно поэтому мы требуем немедленно в первом чтении и в целом проголосовать документ, который кардинально изменит ситуацию с тестированием», - отметил пятый Президент.

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