Матчи Английской Премьер-Лиги могут длиться меньше 90 минут, - Ассоциация профессиональных футболистов

Матчи Английской Премьер-Лиги могут длиться меньше 90 минут после возобновления чемпионата.
Такое предположение высказал глава Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тэйлор.
"Были выдвинуты предложения об увеличении количества замен, нейтральных полях и продолжительности тайма меньше 45 минут.
Я говорю, что существует много вероятностей. В идеале ты хочешь сохранить целостность соревнований", - цитирует функционера Eurosport.
АПЛ готовится к потенциальному возобновлению чемпионата в июне на фоне пандемии COVID-19.
По данным worldometers.info только за вчерашний день количество новых случаев заболевания коронавирусом в Великобритании составило почти 4 тыс., а количество смертельных случаев – 288.
В свою очередь, врачи клубов АПЛ озвучили руководству лиги свои опасения из-за возобновления матчей.
Премьер-Лигу попросили пояснить процесс тестирования игроков на коронавирус, медицинские протоколы и вопросы, связанные с общим благосостоянием футболистов, сообщает BBC Sport.
Также врачи задались вопросом о собственном страховом покрытии от АПЛ в случае заражения одного из футболистов.