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Матчи Английской Премьер-Лиги могут длиться меньше 90 минут, - Ассоциация профессиональных футболистов

Коронавирус может внести корректировки в многовековой свод футбольных правил.

Матчи Английской Премьер-Лиги могут длиться меньше 90 минут, - Ассоциация профессиональных футболистов
Фото: EPA/UPG

Матчи Английской Премьер-Лиги могут длиться меньше 90 минут после возобновления чемпионата.

Такое предположение высказал глава Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тэйлор.

"Были выдвинуты предложения об увеличении количества замен, нейтральных полях и продолжительности тайма меньше 45 минут.

Я говорю, что существует много вероятностей. В идеале ты хочешь сохранить целостность соревнований", - цитирует функционера Eurosport.

АПЛ готовится к потенциальному возобновлению чемпионата в июне на фоне пандемии COVID-19.

По данным worldometers.info только за вчерашний день количество новых случаев заболевания коронавирусом в Великобритании составило почти 4 тыс., а количество смертельных случаев – 288.

В свою очередь, врачи клубов АПЛ озвучили руководству лиги свои опасения из-за возобновления матчей.

Премьер-Лигу попросили пояснить процесс тестирования игроков на коронавирус, медицинские протоколы и вопросы, связанные с общим благосостоянием футболистов, сообщает BBC Sport.

Также врачи задались вопросом о собственном страховом покрытии от АПЛ в случае заражения одного из футболистов.

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