Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

Он является членом экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили у гражданина Украины. Об этом сообщает The Mainichi со ссылкой на данные японского Минздрава.

Заражение китайским вирусом подтвердили у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.

По данным японского Минздрава, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.

Информацию об инфицированном украинце подтвердили в департаменте консульской службы МИД Украины, пишет УНН.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещено в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - сообщил директор департамента Сергей Погорельцев.

Отмечается, что украинскому гражданину оказывается квалифицированная медицинская помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

Всего на борту лайнера находится 25 граждан Украины.

Согласно последним данным, число зараженных китайским вирусом на борту лайнера возросло до 70 человек. За последние сутки, опасный вирус был обнаружен еще у шести пассажиров.

Напомним, ранее Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.