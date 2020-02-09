Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
Кадастровая карта "засветила" массовые земельные нарушения
Кадастровая карта "засветила" массовые земельные нарушения
ГлавнаяМир

Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану

Скорость самолета относительно земли достигла 1327 километров в час.

Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Фото: EPA/UPG

Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, совершил перелет за рекордные для этого маршрута 4 часа 56 минут благодаря сильному попутному ветру.

Быстрее между этими городами пассажиров перевозил только сверхзвуковой Concorde, скорость которого достигала 2300 километров в час, передает RFI.

Как следует из данных сайта Flightradar24, скорость самолета относительно земли достигла 1327 километров в час, что позволило рейсу сэкономить 1 час 20 минут и приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу раньше положенного.

При этом истинная скорость самолета относительно воздуха не превысила скорость звука (на высоте 11 километров она составляет около 1050 километров в час), которая является критической для пассажирских лайнеров.

Преодолеть менее чем за пять часов 5 500 километров, которые разделяют Лондон и Нью-Йорк, пилотам удалось благодаря мощному урагану, который обрушился на Великобританию.

Однако пассажирам, летящим в обратном направлении, не повезло. Их полет растянулся до 7,5 часа. Стоит отметить, что сотни рейсов над Атлантикой были отменены.

Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежал самолету компании Norwegian Air, который совершил перелет между Лондоном и Нью-Йорком за 5 часов 13 минут в 2018 году. Быстрее летали только сверхзвуковые лайнеры Concorde, выведенные из эксплуатации в 2003 году.Ураган "Киара" уже успел обрушиться на западное побережье Европы. Появились первые сообщения о нанесенных убытках во Франции и Германии, где отменены авиарейсы и поезда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также