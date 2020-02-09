На Британию обрушился мощный ураган, есть опасность серьезных наводнений

"Киара" ощущается и в материковой Европе, отменены некоторые авиарейсы.

Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган "Киара".

A shipping container floats down Burnley Road in Todmorden. #StormCiara continues to cause chaos in #Manchester and beyond. pic.twitter.com/xOyYV2GsaC — The Manc (@TheMancUK) February 9, 2020

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны, передает ВВС.

Фото: PA Media

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях. Многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Фото: Network Rail

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England поместила на "Твиттере" фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

It's getting windy. A lucky escape for this lorry driver on the #A20 heading for Dover, he was helped out by our traffic officers. If you must travel, plan ahead, watch for fallen trees, flying cones or debris, and drive safely. Be careful out there folks #StormCiara pic.twitter.com/8U7jTWCWla — Highways England (@HighwaysEngland) February 9, 2020

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви.

Фото: South Shore Fire Station Пожарные спасают водителя машины в Блекпуле

Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах в понедельник на севере Англии.

Ураган "Киара" ощущается и в материковой Европе: во Франции, Бельгии, Ирландии и Нидерландах также ожидается шквальный ветер и проливные дожди. Отменены некоторые авиарейсы в Бельгии и Германии.