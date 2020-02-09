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На Британию обрушился мощный ураган, есть опасность серьезных наводнений

"Киара" ощущается и в материковой Европе, отменены некоторые авиарейсы.

Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган "Киара".

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны, передает ВВС.

Фото: PA Media

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях. Многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Фото: Network Rail

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England поместила на "Твиттере" фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви.

Пожарные спасают водителя машины в Блекпуле
Фото: South Shore Fire Station
Пожарные спасают водителя машины в Блекпуле

Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах в понедельник на севере Англии.

Ураган "Киара" ощущается и в материковой Европе: во Франции, Бельгии, Ирландии и Нидерландах также ожидается шквальный ветер и проливные дожди. Отменены некоторые авиарейсы в Бельгии и Германии.

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