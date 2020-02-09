25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
​Восемь человек погибли в результате столкновений на юге Казахстана
​Восемь человек погибли в результате столкновений на юге Казахстана
"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Аваков отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию
Аваков отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию
Кадастровая карта "засветила" массовые земельные нарушения
Кадастровая карта "засветила" массовые земельные нарушения
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
СБУ разоблачила фальшивый ремонт пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса"
СБУ разоблачила фальшивый ремонт пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса"
ГлавнаяМир

В России в ДТП погибли трое украинских заробитчан

Они были жителями оккупированной части Луганской области.

В России в ДТП погибли трое украинских заробитчан
Фото: https://prokuratura-vrn.ru/

В России в ДТП погибли трое граждан Украины. Об этом сообщила местная прокуратура.

Авария произошла 8 февраля на трассе М-4 в Воронежской области.

"Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN", - говорится в сообщении.

В результате погибли 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина. Еще пятеро пассажиров: мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в районную больницу. Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал.

В прокуратуре заявили, что погибший водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Они направлялись в Москву на заработки.

СМИ боевиков "ЛНР" сообщили, что погибшие были жителями Луганской области.

Напомним, ранее в Венгрии произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое украинцев, еще 7 - пострадали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также