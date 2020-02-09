В России в ДТП погибли трое украинских заробитчан

В России в ДТП погибли трое граждан Украины. Об этом сообщила местная прокуратура.

Авария произошла 8 февраля на трассе М-4 в Воронежской области.

"Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN", - говорится в сообщении.

В результате погибли 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина. Еще пятеро пассажиров: мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в районную больницу. Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал.

В прокуратуре заявили, что погибший водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Они направлялись в Москву на заработки.

СМИ боевиков "ЛНР" сообщили, что погибшие были жителями Луганской области.

Напомним, ранее в Венгрии произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое украинцев, еще 7 - пострадали.