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Суд приговорил к 10 годам тюрьмы водителя, сбившего насмерть двух пешеходов в Хмельницком

Судебная экспертиза показала, что на момент аварии он находился под действием трамадола.

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы водителя, сбившего насмерть двух пешеходов в Хмельницком
Фото: https://hm.npu.gov.ua/

В Хмельницком к 10 годам заключения приговорен 34-летний водитель, который на пешеходном переходе смертельно травмировал двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в областной полиции.

Обвиняемый в ночь на 30 апреля 2018 года за рулем автомобиля BMW 323 сбил двух мужчин, которые переходили улицу на пешеходном переходе.

В результате ДТП один из пострадавших скончался в автомобиле скорой помощи, другой - в приемном отделении больницы во время оказания первой медицинской помощи. 

Водителя задержали через два дня после ДТП. Судебная экспертиза показала, что на момент совершения аварии он находился под действием трамадола. Также было определено, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, за совершение ДТП, а также кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Суд также обязал обвиняемого водителя выплатить родственникам погибших 1,5 млн грн морального ущерба.

Напомним, ранее в Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину.

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