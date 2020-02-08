Боевики накрыли позиции возле Орехово артиллерийским и минометным обстрелом

Боевики "ЛНР" в субботу накрыли позиции Вооруженных сил Украины возле Орехово (Попаснянский район Луганской области) артиллерийским и минометным обстрелом.

Как говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил, они выпустили 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 16 мин калибра 120 мм.

Несмотря на применение тяжелой артиллерии, украинские военные не пострадали.

Это был единственный обстрел с начала суток.

Напомним, что 7 февраля на Донбассе было шесть обстрелов, в том числе возле Орехово. Вследствие обстрелов украинские военные не пострадали.