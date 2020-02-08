В зоне ООС боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

В пятницу, 7 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Противник обстрелял позиции украинских военных у Новомихайловки, Васильевки, Крымского, Гладосово.

Вблизи населенного пункта Орехово боевики открывали огонь дважды: из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил пять снарядов, из миномета калибра 120 мм - семь мин и 23 мины из 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов военнослужащие Объединенных сил не пострадали.

С начала субботы, 8 февраля, российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов, из 120-мм минометов - 16 мин по защитникам Орехово. Потерь нет.