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Украинский военный в зоне ООС получил боевое поражение

Противник открывал огонь четыре раза за сутки. 

Украинский военный в зоне ООС получил боевое поражение
Фото: Макс Левин

За 6 февраля в зоне боевых действий на Донбассе противник четыре раза нарушал режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение, сообщили в штабе ООС. 

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении. 

Защитников Красногоровки обстреляли из крупнокалиберного пулемета, дважды открывали огонь возле Орехового – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин. В районе Новолуганского огонь велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. 

С начала 7 февраля и по состоянию на 7 утра вражеские силы огневой активности не проявляли. 

Напомним, 5 февраля противник 13 раз открывал огонь по позициям украинских защитников, ранив двоих военных. 

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