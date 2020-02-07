Украинский военный в зоне ООС получил боевое поражение

Противник открывал огонь четыре раза за сутки.

За 6 февраля в зоне боевых действий на Донбассе противник четыре раза нарушал режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение, сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Защитников Красногоровки обстреляли из крупнокалиберного пулемета, дважды открывали огонь возле Орехового – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин. В районе Новолуганского огонь велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

С начала 7 февраля и по состоянию на 7 утра вражеские силы огневой активности не проявляли.

Напомним, 5 февраля противник 13 раз открывал огонь по позициям украинских защитников, ранив двоих военных.