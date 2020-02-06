На подконтрольной "ДНР" территории Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь".

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистский сайт ДАН.

Сначала "власти" сообщали, что двое пассажиров погибли (мужчина и предположительно беременная женщина), еще 11 пострадали. Всего в автобусе находилось 29 человек.

Вечером пресс-служба "МЧС ДНР" уточнила, что пострадавших 22, среди них трое детей.

"Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Горловка - Севастополь, перевернулся в кювет. В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых два человека погибли и 22 пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее 6 февраля, около 5 часов утра, на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Два человека - 37-летняя женщина и девятилетний ребенок получили телесные повреждения.