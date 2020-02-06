С начала суток в зоне ООС боевики устроили три обстрела

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушали режим прекращения огня. Они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Два обстрела произошли рядом с Ореховым – из минометов калибра 120 мм выпустили 25 мин, в районе Новолуганского обстрел произошел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сообщили в министерстве.

На всех участках разведения сил ситуация стабильна, соблюдается режим прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое ранение.