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С начала суток в зоне ООС боевики устроили три обстрела

Потерь среди военных Объединенных сил нет. 

С начала суток в зоне ООС боевики устроили три обстрела
Фото: Макс Левин

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушали режим прекращения огня. Они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Два обстрела произошли рядом с Ореховым – из минометов калибра 120 мм выпустили 25 мин, в районе Новолуганского обстрел произошел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. 

"Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сообщили в министерстве.

На всех участках разведения сил ситуация стабильна, соблюдается режим прекращения огня. 

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое ранение. 

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