ГБР объявило подозрение оперуполномоченному военной контрразведки СБУ

Он подозревается в передаче управления авто несовершеннолетнему без водительских прав, что повлекло смерть пострадавшего.

Следователи управления ГБР во Львове сообщили подозрение старшему оперуполномоченному в особо важных делах ГУ военной контрразведки СБУ.

Ему инкриминируют допуск к управлению транспортным средством лица, которое на это не имеет права, что повлекло смерть потерпевшего (ст. 287 УК Украины), сообщили на странице ГБР в Facebook.

"Следствием установлено, что правоохранитель, имея право на использование Chevrolet Cruze, передал вождение 17-летнему лицу без водительского удостоверения. Несовершеннолетний водитель нарушил правила и выехал в кювет, где авто перевернулось и столкнулось с деревом", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир, сидящий на заднем сидении. Подозреваемому грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы до двух лет, ограничение или лишение воли до 5 лет.

Напомним, в декабре оперуполномоченный управления СБУ в Хмельницкой области совершил смертельное ДТП. Он сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.