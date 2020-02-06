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ГБР объявило подозрение оперуполномоченному военной контрразведки СБУ

Он подозревается в передаче управления авто несовершеннолетнему без водительских прав, что повлекло смерть пострадавшего. 

ГБР объявило подозрение оперуполномоченному военной контрразведки СБУ
Фото: censor.net.ua

Следователи управления ГБР во Львове сообщили подозрение старшему оперуполномоченному в особо важных делах ГУ военной контрразведки СБУ

Ему инкриминируют допуск к управлению транспортным средством лица, которое на это не имеет права, что повлекло смерть потерпевшего (ст. 287 УК Украины), сообщили на странице ГБР в Facebook. 

"Следствием установлено, что правоохранитель, имея право на использование Chevrolet Cruze, передал вождение 17-летнему лицу без водительского удостоверения. Несовершеннолетний водитель нарушил правила и выехал в кювет, где авто перевернулось и столкнулось с деревом", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир, сидящий на заднем сидении. Подозреваемому грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы до двух лет, ограничение или лишение воли до 5 лет. 

Напомним, в декабре оперуполномоченный управления СБУ в Хмельницкой области совершил смертельное ДТП. Он сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. 

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