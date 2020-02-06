В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Речь Трампа – заявка на второй президентский
Речь Трампа – заявка на второй президентский
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Херсоне из-за непогоды закрыли аэропорт

Электроснабжение отсутствует в 134 населенных пунктах области.

В Херсоне из-за непогоды закрыли аэропорт
Фото: khoda.gov.ua

Аэропорт «Херсон» закрыли из-за непогоды. Электроснабжение отсутствует в 134 населенных пунктах области и частично в Херсоне. Об этом сказано на сайте Херсонской ОГА.

"Международный аэропорт«Херсон» закрыт. ... Проезд автотранспорта по всем автодорогам государственного и местного значения обеспечен. Угроза размыва моста на Арабатскую Стрелку в Геническом районе в настоящее время отсутствует", - сказано в сообщении.

На самых проблемных участках дороги привлекли 24 единицы техники ГП «Херсонский облавтодор» и 35 человек личного состава; 9 единиц техники и 30 человек личного состава ГосЧС и 2 единицы техники Национальной гвардии.

Дополнительно на дорогах области работает 78 единиц техники, привлеченной РГА, ГВК и ОТГ по договорам и 189 человек личного состава.

Из-за осложнений  погодных условий отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах (Бериславский, Великолепетихский, Высокопольский, Великоалександровский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской, Скадовский, Чаплинский районы и частично г. Херсон). Для возобновления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работает 91 бригада и 330 работники Херсоноблэнерго.

6 февраля 2020 года по Херсонской области прогнозируется снег, метель, снежные заносы, гололедица. Ветер - 15-20 м/с.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что прирост снежного покрова местами может достичь 30-50 см. Снегопад будет сопровождаться шквальным ветром до 20 метров в секунду.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также