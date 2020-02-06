В Херсоне из-за непогоды закрыли аэропорт

Аэропорт «Херсон» закрыли из-за непогоды. Электроснабжение отсутствует в 134 населенных пунктах области и частично в Херсоне. Об этом сказано на сайте Херсонской ОГА.

"Международный аэропорт«Херсон» закрыт. ... Проезд автотранспорта по всем автодорогам государственного и местного значения обеспечен. Угроза размыва моста на Арабатскую Стрелку в Геническом районе в настоящее время отсутствует", - сказано в сообщении.

На самых проблемных участках дороги привлекли 24 единицы техники ГП «Херсонский облавтодор» и 35 человек личного состава; 9 единиц техники и 30 человек личного состава ГосЧС и 2 единицы техники Национальной гвардии.

Дополнительно на дорогах области работает 78 единиц техники, привлеченной РГА, ГВК и ОТГ по договорам и 189 человек личного состава.

Из-за осложнений погодных условий отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах (Бериславский, Великолепетихский, Высокопольский, Великоалександровский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской, Скадовский, Чаплинский районы и частично г. Херсон). Для возобновления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работает 91 бригада и 330 работники Херсоноблэнерго.

6 февраля 2020 года по Херсонской области прогнозируется снег, метель, снежные заносы, гололедица. Ветер - 15-20 м/с.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что прирост снежного покрова местами может достичь 30-50 см. Снегопад будет сопровождаться шквальным ветром до 20 метров в секунду.