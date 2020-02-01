Из-за непогоды без электричества остаются 93 населенных пункта

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остаются 93 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 1 февраля, в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская - 15", - говорится в сообщении.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на утро 31 января в Сумской и Черниговской областях непогода обесточила 602 населенных пункта.