Китайский Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV, не могут покинуть более 50 граждан Украины, потому что город заблокирован войсками.

Об этом заявил секретарь СНБО УкраиныАлексей Данилов в эфире программы "Свобода слова".

"Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории КНР. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в городе, там у нас 51 человек. Они не могут никуда выехать, потому что город заблокирован войсками", - заявил Данилов.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем. С 20 января работает круглосуточная мониторинговая группа.

"У нас есть понимание контроля всех людей, которые находятся в Китае. Когда человек приземляется в том или ином месте, в первую очередь он получит СМС-сообщение, куда ему нужно обращаться. Это практика есть почти у всех операторов", - отметил Данилов.

Ранее сегодня премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Как сообщалось, после 4 февраля украинские авиакомпании на месяц приостановят полеты в Китай.

По данным МИД, на территории КНР официально находятся почти 600 украинцев.