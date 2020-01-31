Во Львовской области госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая

Их состояние удовлетворительное, но их выпишут только после результатов анализов на коронавирус.

Во Львовской области госпитализировали двоих человек, которые вернулись из Китая с симптомами респираторных заболеваний. Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передает "Интерфакс-Украина".

Пациенты помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.

"У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Миндразва Украины", – сказал Васько.

При этом он отметил, что состояние пациентов – близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит результаты анализов из Киева.

Напомним, сегодня также сообщалось, что Украина уже ожидает поставки тест-систем для диагностики китайского коронавируса. Данные системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом Украина заказала четыре таких комплектов тест-систем.