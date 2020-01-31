Миссия ООН заявила, что украинский законопроект о дезинформации может подрывать свободу слова

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинскую власть не устанавливать ненужные ограничения для работы медиа.

На странице миссии в Facebook сообщили, что разделяют тревогу медиа и гражданского общества относительно законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры.

"Нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", – говорится в обращении к украинской власти.

Отмечается, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов за выполнение своей работы. По мнению членов миссии ОБСЕ, также не стоит создавать орган, ответственный за мониторинг и фильтрование контента.

"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность", – подытожили в обращении.

Напомним, законопроект "О противодействии дезинформации" предлагает ввести понятие "профессиональный" журналист. Также проект закона предусматривает введение Индекса доверия СМИ.

Помимо этого, документ предусматривает создание института Уполномоченного по вопросам информации, уголовную ответственность за дезинформацию, включая милионные штрафы.

Ранее Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект о дезинформации серьезной атакой на свободу слова.

Из-за нашумевшего законопроекта в Украину с визитом приедет представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир.