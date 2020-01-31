В Киеве задержали иностранца с гранатой

Иностранец задержан, а боеприпас направлен на экспертизу.

В Киеве на ул. Елены Пчелки полицейские изъяли у иностранца гранату РГД-5 и запал к ней. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время отработки территории на улице Елены Пчелки в Киеве работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, у пассажира которого при поверхностной проверке изъяли из кармана куртки гранату РГД-5 и запал к ней.

Владельцем изъятых предметов оказался 30-летний гражданин другого государства. Его задержали, а боеприпас направили на экспертизу, устанавливается его происхождение.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 27 января в харьковском метро в вестибюле станции "Площадь Конституции" у мужчины обнаружили гранату.