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В Киеве задержали иностранца с гранатой

Иностранец задержан, а боеприпас направлен на экспертизу. 

В Киеве на ул. Елены Пчелки полицейские изъяли у иностранца гранату РГД-5 и запал к ней. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Киева. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua
 
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время отработки территории на улице Елены Пчелки в Киеве работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, у пассажира которого при поверхностной проверке изъяли из кармана куртки гранату РГД-5 и запал к ней.

Владельцем изъятых предметов оказался 30-летний гражданин другого государства. Его задержали, а боеприпас направили на экспертизу, устанавливается его происхождение.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 27 января в харьковском метро в вестибюле станции "Площадь Конституции" у мужчины обнаружили гранату

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