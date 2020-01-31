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Фасад Центрального гастронома в Киеве после реконструкции обещают оставить трехэтажным

При этом во дворе пристроят пятиэтажку, и еще два этажа появятся под землей.

Фасад Центрального гастронома в Киеве после реконструкции обещают оставить трехэтажным
Фото: facebook.com/akb.viharev

Разработчики проекта реставрации и реконструкции Центрального гастронома в Киеве, который сгорел в июне 2017 года, гарантируют, что начальная высота исторической части здания будет сохранена.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам главного архитектор Киева Александра Свистунова, генплан предусматривает ограничение высотности для центральной планировочной зоны столицы до 27 м. Поскольку Центральный гастроном является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения, на него также распространяется действие этих ограничений.

Кроме того, в градостроительных условиях и ограничениях застройщика обязали сохранить существующую высотность части здания (которая и имеет историческую ценность).

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Главный архитектор проекта Николай Вяхирев заверил, что начальная высота исторической части здания будет сохранена - три этажа и мансарда. При этом двор здания застроят пятиэтажным зданием, и еще два этажа появятся под землей.

Общая высота здания согласно проекта - не более 18 метров.

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Разработчики проекта также отметили, что реставрации подлежит фасад, а остальная часть помещения нуждается в реконструкции.

Фото: facebook.com/akb.viharev

Напомним, ранее сообщалось, что здание Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1, которое сгорело в июне 2017 года, может превратиться в девятиэтажный дом.

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