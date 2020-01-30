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На территории Китая официально находятся почти 600 украинцев, - МИД

Фактическое количество граждан Украины в КНР может быть значительно больше.

На территории Китая официально находятся почти 600 украинцев, - МИД
Фото: EPA/UPG

На территории Китайской Народной Республики находятся не менее 592 граждан Украины.

Об этом 30 января сообщили в МИД Украины, передает РБК-Украина.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - говорится в ответ министерства на запрос издания.

В МИД заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных коронавирусом.

"МИД Украины, а также все причастные ЦОИВ, в пределах компетенции, принимают всех необходимых мер для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом", - добавили в министерстве.

Ранее в посольстве Украины в Китае проинформировали о том, что в заблокированном из-за коронавируса Ухане находятся почти 50 украинцев.

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