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В заблокированном из-за коронавируса Ухане находятся почти 50 украинцев

На временный консульский учет в Китае принято 93 человека.

В заблокированном из-за коронавируса Ухане находятся почти 50 украинцев
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса 2019-nCoV, находится 51 гражданин Украины, из них 49 - в Ухане.

Об этом говорится в ответе посольства Украины в Китае на запрос издания "Ракурс".

"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек - в Ухане, один человек - в городе Сянъян и еще один - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь", - отметили в украинском посольстве.

Также, по информации дипломатического ведомства Украины, число граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 29 января составляет 93 человека.

Отметим, что согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет осуществляется на добровольной основе, за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

Кроме этого, в посольстве добавили, что по состоянию на январь 2020 года наибольшее количество украинцев, проживающих в пределах консульского округа посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, находится в Пекине.

Напомним, по данным на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек.

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