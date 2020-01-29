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Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом

Стороны обсудили проект "Академия патрульной полиции". 

Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом
Фото: mvs.gov.ua

Министр МВД Украины Арсен Аваков провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

Они обсудили проект "Академия патрульной полиции", говорится в пресс-службе МВД.

"Благодаря поддержке американской стороны, мы запустили проект "Полицейский офицер общины" в 11 регионах Украины. В этом году планируем продолжить инициативу и запуск этого проекта еще в ряде городов", — сообщил Аваков.

Он отметил, что запуск Академии патрульной полиции готовится в Черновцах, Кривом Роге и Ровном. Каждый год эти учебные заведения должны выпускать по 5 000 патрульных. 

Также обсуждалось сотрудничество в противодействии наркопреступности и киберпреступности. 

Эндрюс поблагодарил МВД за безопасность их дипломатов. 

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео прибывает в Украину с визитом 30 января.  

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