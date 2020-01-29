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ГБР передало в суд дело нацгвардейца, избившего соседа

Он нанес ему тяжкие телесные повреждения дубинкой. 

ГБР передало в суд дело нацгвардейца, избившего соседа
Фото: РБК

Территориальное управление ГБР в Киеве завершило досудебное расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений и хулиганства, совершенных военным Национальной гвардии

Как сообщили на странице Государственного бюро расследований в Facebook, он применял металлическую дубинку.

"В ноябре 2019 года в Ирпене Киевской области инструктор учебной боевой группы одной из частей Нацгвардии во внеслужебное время и будучи нетрезвым напал на мужчину, избил его металлической палкой и совершил несколько выстрелов из пистолета "Форт-12р" в непосредственной близости к его голове", – говорится в сообщении. 

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Его обвиняют по ч.1 ст.121, ч .4 ст.296 – нанесении тяжкий телесных повреждений и хулиганстве. Ему грозит до восьми лет лишения воли. 

Напомним, ранее следователи львовского управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии за систематическое избиение коллеги по службе. Он избивал его с целью унижения и установления своего авторитета. Из-за многочисленных повреждений потерпевшому удалили селезенку. 

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