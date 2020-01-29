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Кабмин решил отдать 23 тонны игрушек со складов таможни детям

Этим вопросом будет заниматься Минсоцполитики.

Кабмин решил отдать 23 тонны игрушек со складов таможни детям
Фото: Владимир Зеленский / Facebook

Правительство согласилось передать детям более 23 тонн игрушек, которые хранятся на складе Одесской таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в фейсбуке.

"Распоряжением Правительства в управление Минсоцполитики безвозмездно переданы товары, помещенные в режим отказа в пользу государства. Речь идет, в частности, о детских игрушках, игрушечных наборах и т.п. Все они сейчас хранятся на складе Одесской таможни. Их общая учетная стоимость составляет почти 1,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минсоцполитики теперь должно организовать безвозмездную передачу игрушек детским домам, приютам, школам-интернатам, детским домам семейного типа и центрам социально-психологической реабилитации детей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детям. Он сообщил, что в конце 2019 года в Черноморский порт прибыл контейнер с детскими игрушками и развивающими играми, но предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

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