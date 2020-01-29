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ГосЧС снова предупредила о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Снеголавинная опасность объявлена 3-го уровня. 

ГосЧС снова предупредила о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Фото: environment.nationalgeographic.com

ГосЧС предупредила о значительной лавиноопасности в горах в Закарпатской и Ивано-Франковской областях 29-30 января. Об этом сказано в пресс-центре ведомства. 

 Согласно сообщению, в связи со снегопадами и метелями 29-30 января на высокогорье Закарпатской области, а 30 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Напомним, в январе 2019 года в Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стиг, один из них погиб.

Один из туристов сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог одному из своих товарищей, после чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб.

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