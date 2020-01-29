Четыре медиагруппы закодировали свои телеканалы на спутнике

На экране появились плашки, сообщающие о кодировании, или сообщения об ошибке.

Медиахолдинги 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и "Медиа Группа Украина" закодировали 23 телеканала, вещающие со спутника.

Так, с полуночи 29 января на спутнике закодированы следующие 23 канала: Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фільм; 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді; Медиа Группа Украина: Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ; StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце.

Момент кодирования зафиксировал и выложил в YouTube медиаэксперт Александр Глущенко.

Вместо видео телеканалов на экране появились плашки, сообщающие о кодировании, или просто сообщение тюнера об ошибке.

Фото: Скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Напомним, кодирование спутникового сигнала было запланировано на 20 января, но медиагруппы приняли решение о смещении кодировки на 28-е число, объяснив это неготовностью населения и большим спросом на приобретение необходимого провайдерского оборудования.

С 4 ноября прошлого года медиахолдинги практиковали кратковременные маятниковые отключения спутникового сигнала.

В Украине работают два крупных спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонплату.