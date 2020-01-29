МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

Ранее туроператор Join UP! также объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек, сообщается на сайте онлайн-мониторинга ситуации с "уханьским" коронавирусом gisanddata.maps.arcgis.com.

Помимо Китая растет количество заразившихся коронавирусом в других странах мира. Так, согласно онлайн-мониторингу, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 - в Австралии и США; по 4 человека - во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 - в Канаде и Вьетнаме; по 1 - в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.

Напомним, В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее, посольство Украины официально призвало граждан покинуть Китай.