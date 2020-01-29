Президент Владимир Зеленский в среду, 29 января, возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Церемония прошла при участии военных и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами 16 (29) января 1918 году.

Как известно, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в прошлом году ко дню Героев Крут военные устроили флешмоб на ж/д вокзале в Киеве.

В 2018 году ко 100-летию боя под Крутами в Киеве открыли памятник погибшим героям.