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АМКУ открыл дело в отношении 10 туроператоров

Туроператоры используют собственный валютный курс и не указывают стоимость предоставления услуг в гривнах.

АМКУ открыл дело в отношении 10 туроператоров
Фото: www.rbc.ua

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета обвинило 10 крупнейших украинских туроператоров в недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает пресс-центр теротделения.

Во время исследования соблюдения туристическими операторами законодательства о защите экономической конкуренции и/или законодательства о защите от недобросовестной конкуренции выяснилось, что они размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости услуг.

"Установлено, что ООО Пегас Туристик (Pegas Touristik), ООО Тез Тур (Tez Tour), ООО Джоин Ап! (Join UP!), ООО Коралл Тревел (Coral Travel), ООО Тревел Профешнл Групп (TPG), ООО Туристическая компания Анекс Тур (Anex Tour), ООО ТТВК (TUI), ООО Музенидис тревел Украины (Mouzenidis Travel), ООО Компас Украина (Kompas Touroperator), ООО Альф туристический оператор (Alf) размещают на собственных сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристического продукта", – говорится в сообщении.

В АМКУ уточнили, что эти туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления своих услуг в гривнах.

Поэтому 28 января админколегия Комитета начала рассмотрение соответствующего дела.

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