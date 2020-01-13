Зелёная белоснежка или особенности туризма в Беларуси

Беларусь - страна контрастов. Эта классическая фраза лучше всего характеризует туристические поездки сюда для украинцев. С одной стороны, братский народ, богатая история, вкуснейшая кухня, приемлемые цены и хорошая туристическая инфраструктура. С другой, проявляющееся временами желание сохранить нетронутым советский гостиничный сервис. Конечно, вам вряд ли подадут здесь сырный продукт или спред вместо масла, как это бывает у нас. Но дизайн тридцатилетней давности, хотя и в отличном состоянии, поймут не все.

Фото: EPA/UPG

Но обо всем по порядку. Новогодний Минск встретил роскошной иллюминацией во всю протяжённость величественных проспектов. Яркое шоу в Ледовом дворце спорта. Увлекательная программа в благородном столичном цирке. В театры, правда, попасть не удалось из-за большого ажиотажа. Зато можно без очереди поиграть в казино, которые здесь легализированы. Блюда по старинным рецептам Великого княжества Литовского в "Кухмистере" или приличный национальный общепит в сети "Васильки". Национальная библиотека в 23 этажа в форме ромбокубооктаэдра, который является ещё и огромным экраном. Тут же есть смотровая площадка и приличное кафе на крыше.

Для любителей шопинга - торговые центры. Крупнейший из них, Dana Mall, установил дорогую роскошную "живую" новогоднюю инсталляцию с ёлкой, поющими пингвинами, движущимися медведями, моржами и эскимосами - все для посетителей. В Киеве такого не видел.

Можно проехаться на метро, появившемуся здесь, как говорят, в том числе благодаря легендарному первому секретарю Компартии Белоруссии Петру Машерову. Он должен был возглавить правительство СССР и мог стать преемником Леонида Брежнева, но трагически погиб в автокатастрофе.

Множество музеев и старинных домов с историей, занимательные экскурсии.

Быть в Беларуси и не посетить заповедник Беловежская Пуща, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - большая ошибка. Из Минска туда лучше ехать через Брест, в котором можно остановиться на пару дней. Брестская крепость, раскопки древнего поселения "Берестье", железнодорожный музей.

Красивый церемониал для туристов - зажжение фонарей с керосиновыми лампами. Штатный фонарщик работает здесь уже 10 лет. Новогоднюю ёлку в Бресте украсили ... футбольным мячом в честь победы в чемпионате страны местного Динамо, где играет наш Артём Милевский. До этого 13 лет первенство страны брал клуб БАТЭ.

До Беловежской Пущи из Бреста ехать около часа. Стена высоких деревьев видна за несколько километров.

Под рекреационную деятельность в заповеднике отдали до 10% территории. Остальное - это нетронутый веками лес или искусственные посадки, где прошлись пожары или буреломы.

Добротный советский дом отдыха на три звезды с хорошим бассейном в свое время был вершиной элитного отдыха. В наши дни, на фоне доступных поездок в Египет или Турцию, такие условия воспринимаются на троечку. С другой стороны, есть стимул больше быть на природе и на экскурсиях.

В Пуще есть небольшой зоопарк, краеведческий музей с чучелом первого зубра, с которого начали восстанавливать полностью исчезнувшую популяцию этих животных. Сегодня их насчитывается около 500 особей.

Охотились в Беловежской Пуще только цари. Мероприятие было строго протокольным и демонстрировало мощь страны. Готовились к нему до полугода. После охоты добычу собирали на поляне, получившей название Царская. Для туристов на ней сейчас устраивают обеды из традиционных блюд с костром, песнями, развлечениями для детей.

Если верить экскурсоводу, то лет десять назад президент Александр Лукашенко побывал в этих краях и предложил популяризировать белорусское достояние среди детей. Так и родилась идея поселить в Беловежской Пуще Деда Мороза со Снегурочкой и её сёстрами, которые, как оказалось, у неё имеются. Интересная концепция с продуманной историей. Но и здесь можно было бы обновить инвентарь. В резиденции хозяина зимы, например, вас, встречает Белоснежка, больше похожая на принцессу Фиону из-за цвета лица, и семь гномов. Почему она? Может потому, что имя созвучно с Белоруссией и снегом? Потекшая краска никого не тревожит. Как и удобства в отеле - мест на новогодние праздники, например, не было. Попасть на отдых в праздничные дни удалось случайно. Посетители, в основном, - это бывшие граждане СССР из разных стран с семьями. Были пары, которые встречают здесь Новый год уже 13 лет.

Недалеко от усадьбы Деда Мороза есть небольшой музей народного быта и старинных технологий. Здесь вы узнаете, почему нельзя передавать деньги через порог, зачем первой в дом пускали кошку и для чего жених носит невесту на руках. Тут же, в отдельном домике, есть, наверное, крупнейший в стране официальный самогонный аппарат. Местный напиток "Пущанский" славится по всей стране и за рубежом...

Ехать в Беларусь стоит однозначно. Добираться в Минск лучше фирменным поездом "Белый аист" (не путать с молдавским коньяком). Уже тут вы почувствуете, что белорусы рады гостям. Впечатление от поездки не испортит даже ночной таможенный и пограничный контроль. Но туристический потенциал страны далеко не исчерпан. Инвестиции в ту же Беловежскую Пущу сделают из неё жемчужину международного туризма. Иначе поток отдыхающих может и иссякнуть. Ведь ностальгирующих по советскому прошлому все меньше, а требования к качеству отдыха у туристов все выше.