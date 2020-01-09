ЕС и Беларусь подписали соглашения об упрощении визового режима

Европейский союз и Беларусь подписали два соглашения с целью упростить визовый режим для белорусских граждан для посещения стран Шенгенской зоны, сообщает Радіо Свобода.

Соглашение об упрощении получения виз и соглашение о реадмиссии (возвращении нелегалов), которые стороны подписали в Брюсселе, являются "важным шагом в отношениях ЕС и Беларуси и открывают путь к улучшению условий передвижения граждан", отметили по этому поводу в Европейской комиссии.

Документы, среди прочего, предусматривают, что плата за рассмотрение просьбы о краткосрочной шенгенской визе для граждан Беларуси снизится до 35 евро (сейчас она составляет 60 евро), а сами эти просьбы должны рассматриваться, как правило, в течение 10 дней. Кроме того, в случае, если эта просьба подается не напрямую в консульство, а через коммерческий визовый центр, дополнительная плата за его услуги не сможет превысить суммарно 30 евро.

Отдельные категории путешественников, среди которых журналисты, студенты или члены официальных делегаций, смогут получать и многократные визы, срок действия которых будет со временем расти, им также в дальнейшем придется подавать меньше документов для подтверждения цели путешествия. Также возрастет перечень оснований для бесплатного рассмотрения просьб о визах.

Эти соглашения еще должны ратифицировать Европейский парламент и парламент Беларуси, и они вступят в силу после обмена ратификационными грамотами - первый день второго месяца после завершения процедуры. Как ожидают в ЕС, это может произойти в начале июня 2020 года.

Таким образом, они не успеют вступить в силу до того, как со 2 февраля начнет действовать обновленный шенгенский визовый кодекс - изменения в него, среди прочего, предусматривают рост платы за рассмотрение просьб о краткосрочных шенгенских визах до 80 евро с нынешних 60.

Переговоры об этих соглашениях продолжались с 2014 года. Они станут первым шагом к потенциальному получению для белорусов и безвизового режима в страны Шенгена, который сейчас уже имеют граждане Украины, Молдовы и Грузии.