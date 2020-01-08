Иран не отдаст компании Boeing черный ящик из рухнувшего самолета МАУ

Пока решается, в какую страну отдать его для анализа.

Иран не будет отдавать черный ящик потерпевшего крушения самолета авиакомпании МАУ представителям американской компании Boeing, которая его произвела.

Об этом, ссылаясь на слова главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде, пишет Reuters.

По словам Абедзаде, Иран пока решает, кому именно из стран отдать для анализа найденный черный ящик.

Напомним, Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.