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Президент Эстонии отказалась от подаренного Россией крымского вина

Посольство РФ направило Керсти Кальюлайд подарки в честь 50-летия. 

Президент Эстонии отказалась от подаренного Россией крымского вина
Керсти Кальюлайд
Фото: EPA\UPG

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского игристого вина, которое ей направило посольство РФ в день ее 50-летия. Об этом сообщил эстонский ресурс Eesti Ekspress.

"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", - сказано в сообщении.

Президент Эстонии отмечала свой юбилей 30 декабря 2019 года.

Напомним, Эстония неоднократно заявляла и непризнании аннексии Крыма РФ. 

В конце ноября во время официального визита президента Украины в Эстонию, президент Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому электровелосипед и пол-литра меда. 

С ноября 2015 года по март 2019 на украинском телевидении выходил сериал "Слуга народа", где Зеленский сыграл президента Василия Голобородько "из народа", который ездил на работу на велосипеде.

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