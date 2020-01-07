Эстония не будет ратифицировать пограничный договор с Россией

Эстония не будет ратифицировать договор о границе с Российской Федерацией, подписанный в 2014 году.

Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пылуаас в интервью ERR.

Отвечая на вопрос о том, как поступит Эстония, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.

"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года, - ред), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", - считает спикер эстонского парламента.

Напомним, пограничный договор между Эстонией и РФ был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений состоялось в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. В Госдуме РФ законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже на первое чтение.

В договоре есть отсылки к Тартускому мирному договору, подписанному между Эстонией и Советской Россией в 1920 году. Отдельный его пункт указыет, что стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу, а Таллинн должен был отказаться от претензий от города Ивангород и Печорского района Псковской области, которые по договору 1920 года являлись частью Эстонии.

В марте 2016 года Эстония решила частично отгородиться от России забором. Завершить техническое обустройство российско-эстонской границы в Таллине рассчитывали к 2020 году.