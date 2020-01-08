В Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода "Турецкий поток" при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Бойко Борисов и президент Сербии Александар Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

Об этом сообщают российские СМИ.

Фото: EPA/UPG Премьер Болгарии Бойко Борисов, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Сербии Александар Вучич

"Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - заявил Путин.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Россия и Турция будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики.

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас - главный поставщик, 400 млрд кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией", - сказал он.

Перед церемонией в закрытом режиме прошли двусторонние переговоры глав РФ и Турции.

Напомним, газопровод "Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёя на побережья Турции. Его строительство - часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

Мощность каждой из двух нитей "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Черноморский газопровод России сперва планировали строить до Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года был отменен.