Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

Он направил ему телеграмму.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с крушением самолета МАУ в Иране.

Он направил ему телеграмму, говорится в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Он передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обменялся с ним новогодними поздравлениями.

Президенты Украины и России не обменивались новогодними поздравлениями со времен экс-главы государства Виктора Януковича.