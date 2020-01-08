Зеленский прервал визит в Оман из-за катастрофы самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.Об этом сообщили в Telegram Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении.

Также на странице президента в Facebook опубликовали соболезнования близким погибших в катастрофе.

"Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в воскресенье в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал 8 января спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту, по данным Reuters, вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

По предварительным данным, на борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Все погибли.