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Зеленский поздравил ​Санчеса с избранием главой правительства Испании

Президент Украины надеется на углубление отношений с Испанией.

Зеленский поздравил ​Санчеса с избранием главой правительства Испании
Педро Санчес c супругой
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании и выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений с этой страной.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Мои искренние поздравления Педро Санчесу с избранием главой правительства Испании. Уверен в дальнейшем углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Испанией", - отметил президент.

Напомним, сегодня депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру лидера социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра страны. Санчес победил с перевесом всего в два голоса - 167 против 165. 18 депутатов, в том числе каталанские националисты, воздержались. Для утверждения премьера необходимо было, чтобы число голосов "за" превысило число голосов "против".

Избрание Санчеса премьером позволит избежать очередных досрочных выборов в парламент.

Новый кабинет министров Испании будет коалиционным - социалисты договорились о сотрудничестве с левой партией "Подемос". Кабинет также поддерживают несколько региональных партий. При этом у него нет большинства в парламенте.

Санчес исполнял обязанности премьера с весны прошлого года, однако его кандидатура долгое время не была формально утверждена парламентом.

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