"Европейская солидарность" подготовила в СБУ запрос относительно въезда в Украину лиц, поддержавших аннексию Крыма

Фракция «Европейская Солидарность» подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Владимиру Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«В частности, речь идет об актере «Сватов» Федоре Добронравове, и о Dr. Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину», - отметила Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook.

«Закрывать глаза на нарушения украинских границ - это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету, закрывала глаза на подпевал оккупантов. А власть еще и находит время на встречи и фото с подобными персонажами», - отмечает сопредседатель фракции.