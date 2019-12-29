Обмен беркутовцев сделает невозможным наказание виновных в преступлениях Майдана, - "ЕС"

В партии предполагают, что обмен для того и затевался Россией, чтобы получить сотрудников "Беркута".

«Европейская Солидарность» категорически осуждает включения в списки на обмен пленными бывших сотрудников «Беркута», которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства. Об этом говорится в заявлении партии.

"Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников революции достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственных заказчиков преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине", - считают в "ЕС".

В партии считают, что обмен пленными нужен был России, чтобы получить беркутовцев.

"Особенно отвращение вызывает генеральный прокурор Рябошапка, который, будучи согласно материалам американского следствия «на 100%» человеком Зеленского, вместо того, чтобы обеспечивать справедливое наказание преступников, публично оправдывает их освобождение "прямо в зале суда".

Потеря лиц, причастных к убийствам на Майдане, сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений, совершенных во время Революции достоинства, и ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично президенте Зеленском", - говорится в заявлении.