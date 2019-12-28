Разозленных людей отгородили от машин несколько рядов полиции и Нацгвардии.

"Беркутовцев" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua, им заменили меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. После объявления этого решения Маринченко и Тамтура выбежали из зала, а от разозленного зала их отгородили два ряда полиции. Адвокаты "беркутовцев" тоже поспешили уйти.

Фото: Мария Лебедева

Люди выбежали блокировать автомобили с "беркутом", но их от машин отгородили несколько рядов полиции и Национальной гвардии.

Напомним, что 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.

Все они идут на обмен пленными.