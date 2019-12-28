Решение аграрного комитета по законопроекту о рынке земли нарушает УК, - "Батькивщина"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики нарушил 364 статью Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными обязанностями, "протянув на заседании Комитета законопроект №2178-10 о рынке земли за основу и в целом без обсуждения поправок". Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко после заседания аграрного комитета.

«Депутаты от фракции «Слуга народа» большинством голосов протолкнули законопроект о рынке земли ко второму чтению. Представители монобольшинства пренебрегли требованиями депутатов других фракций, которые настаивали на рассмотрении поправок согласно подписанному Меморандуму о прохождении законопроекта. Согласно статье 16 пункту 6 Закона Украины о комитетах, рассмотрение должно происходить по правками каждого из депутатов. Поэтому действия президентской партии можно квалифицировать как «политический бросок» монобольшинства». Этим они показали, какой в действительности является цена взятых «слугами народа» на себя обязательств. Что уж говорить о соблюдении их обещаний перед избирателями. Мошенническое проталкивания антинародных законов показывает, какими методами действующая власть лишать земли украинцев», - возмутился депутат.

Вадим Ивченко убежден, что манипуляции монобольшинства в протягивании земельного закона вопреки интересам людей, регламента и нормативным документам, должны рассматриваться в правоохранительных органах.

«Власть пренебрегла позицией народных депутатов, которые хотели докладывать и обсуждать правки. Сейчас в «Батькивщине» начаты консультации с аграрными ассоциациями и политическими партиями. Мы готовимся к обжалованию законопроекта и защите национальных интересов всеми возможными методами. Власть должна нести ответственность перед людьми за несанкционированные действия во время рассмотрения законов», - подчеркнул Вадим Ивченко.

Напомним, что «Батькивщина» призвала НАБУ расследовать коррупцию при проталкивании закона о распродаже земли.