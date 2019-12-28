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Максим Козицкий подал декларацию на пост главы Львовской ОГА

Бизнесмен был одним из трех кандидатов, выдвинутых на эту должность в июне 2019 Зеленским.

Максим Козицкий подал декларацию на пост главы Львовской ОГА
Максим Козицкий

38-летний львовский предприниматель Максим Козицкий подал декларацию в качестве кандидата на должность главы Львовской облгосадминистрации. Он был одним из трех кандидатов на эту должность, которых в июне 2019 выдвинул на обсуждение Владимир Зеленский.

Максим Козицкий является единственным, кто сейчас подал декларацию кандидата на должность председателя ЛОГА, что может свидетельствовать о его скором назначении, отмечает ZAXID.NET.

Декларация Козицкого появилась в реестре НАПК в пятницу, 27 декабря. В этот же день ряд львовских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о запланированном визите премьер-министра Алексея Гончарук во Львов, во время которого якобы должны и представить нового председателя ЛОГА. Однако премьер во Львов так и не приехал. Также нет официальной информации о назначении нового руководителя ОГА.

Максим Козицкий является директором компании "Эко-Оптима", которая занимается установкой ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий является довольно известным львовским бизнесменом. Кроме альтернативной энергетики он занимается добычей нефти и газа, ему принадлежит и первый львовский минуципальний велопрокат NextBike.

Напомним, предыдущий глава Львовской ОГА Маркиян Мальский стал одним из двух руководителей облгосадминистраций, которых президент Владимир Зеленский уволил в прямом эфире во время заседания Совета развития регионов и общин.

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