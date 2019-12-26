Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников

И.о. начальника Львовской таможни Олег Лозинский распорядился уволить 213 сотрудников в связи с ее реорганизацией и созданием Галицкой таможни.

Об этом говорится в приказе №666 от 21 декабря, который обнародовало издание Zaxid.net.

Фото: zaxid.net

Под сокращение попали первый заместитель начальника Львовской таможни Виталий Черкунов, заместители начальника Александр Марченко, Павел Македон, Ярослав Скоромный, начальник таможенного поста "Краковец" Станислав Сциловский, начальник таможенного поста "Угринов" Игорь Гула и многие другие сотрудники.

В их числе также оказались зять генерал-лейтенанта милиции Василия Писного Назар Ворожбит (начальник таможенного поста "Львов-почтовый") и его сват Степан Ворожбит (начальник отдела таможенного поста "Грушев").

"Согласно действующему законодательству мы обязаны предупредить работников, которые будут уволены в связи с реорганизацией таможни. В течение двух месяцев руководство Галицкой таможни проанализирует их работу и примет окончательное решение, принимать ли их на работу в новую структуру", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Галицкой таможни.

Большинство работников Львовской таможни уже приняты на работу в объединенную Галицкую таможню, а 213 таможенников, которых уволили отдельным приказом - это меньшая часть коллектива. К ним у руководства Галицкой таможни есть замечания, поэтому их работу проанализируют дополнительно. Значительная часть из уволенных таможенников указом №666 фигурировала в скандальных ситуациях, связанных с коррупцией.

Напомним что Государственная таможенная служба, также известная как Новая таможня, начала работу 9 декабря. Она состоит из 16 региональных таможен (раньше было 26).