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КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство" и прогулы

Суд решил, что такая инициатива противоречит ст. 157 Основного закона. 

КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство" и прогулы
Фото: 24 Канал

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о лишении нардепов мандата за прогулы и неперсональное голосование. Об этом пишет Liga.net.

"Конституционный суд предоставил негативный вывод", – заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Конституционный суд решил, что такая инициатива противоречит ст. 157 Основного закона. Отмечается, что с полным решением суда Вениславский еще не ознакомлен. Вывод относительно законопроекта №1027 должен быть опубликован на сайте КСУ сегодня, 26 декабря.

Напомним, что положения этого проекта закона предполагали прекращение полномочий нардепа, если он лишился гражданства Украины или выехал на постоянное место жительства за границу; отсутствовал без уважительной причины на трети пленарных заседаний парламента за время одной сессии (по решению Верховного суда); суд установил, что нардеп занимался неперсональным голосованием.

Ныне есть семь оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий: личное заявление, обвинительный приговор, недееспособность или исчезновение, прекращение гражданства или эмиграция, несовместимые с мандатом обстоятельства, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский предложил ввести дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. 

3 сентября Верховная Рада попросила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

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