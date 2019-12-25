Зеленский подписал закон, который запрещает поставки электроэнергии из России

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке, а также урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, которые являются необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - говорится в сообщении.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом.

Также Нацкомиссия получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из России.

В то же время Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Импорт электроэнергии из России начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Именно из-за этого в начале ноября на Геруса напал бывший депутат Олег Ляшко.