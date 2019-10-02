Импорт электроэнергии из России свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра Разумкова

Начавшийся импорт электроэнергии из России говорит о доминировании во власти узких коммерческих интересов, которые реализуют лоббисты. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщают "Українські новини".

Эксперт назвал решение парламента, разрешившего импорт электроэнергии из России, непродуманным. По его мнению, оно ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.

"Я оцениваю, что это не совсем продуманное решение, поскольку нельзя тут ставить только коммерческую составляющую на первый план. Во-первых, это решение противоречит действующей стратегии Украины, которая предусматривает интеграцию с ENTSO-E (общеевропейской энергосистемой, - ред). И фактически если Украина будет продолжать поставки электроэнергии из России, то это фактически сделает невозможной интеграцию с ENTSO-E. Это первое. Второй момент – это усиление зависимости от России. Тоже это не то, что сейчас надо Украине. Это тоже противоречит задачам энергетической безопасности. Я думаю, что нельзя тут смотреть чисто на коммерческую составляющую", - сказал Омельченко.

Он полагает, что это решение было пролоббировано в интересах отдельных лиц. "Это свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов и реализации их отдельных лоббистов в правительстве и в Верховном Совете", - отметил Омельченко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.