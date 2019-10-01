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"Укроборонпром" подписал контракт об аудите с Baker Tilly Ukraine

Процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжался с 2017 и был разблокирован летом 2019 года.

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал контракт с компанией Baker Tilly Ukraine на проведение аудита.

Об этом генеральный директор "Укоборонпрома" Айварас Абромавичус на писал в твиттере.

Согласно сообщению, "Укроборонпром" подписал контракт с "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита консолидированной отчетности за 2018-2019 годы.

Ранее сообщалось, что компания "Бейкер Тилли Украина" выиграла тендер на проведение аудита государственного концерна "Укроборонпром" за 29,336 млн гривен.

Консолидированный аудит "Укроборонпрома" не проводился еще ни разу. Международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Например, та же Baker Tilly проводила аудит "Укрспецэкспорта".

Процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019 года, после назначения нового набсовета концерна. Тендерную комиссию по отбору аудитора возглавил Айварас Абромавичус, в то время - председатель набсовета. Сейчас он гендиректор концерна.

Абромавичус назвал выбор аудитора важной победой.

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