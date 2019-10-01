У Зеленского появился уполномоченный по земельным вопросам

Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам. Эту внештатную должность занял фермер Роман Лещенко.

Об этом говорится в указе №727/2019.

Пресс-служба президента указывает, что Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете им. Шевченко.

Является депутатом Жашковского районного совета.

По данным аналитической системы YouControl, Роман Лещенко занимается фермерством в селе Нагорная Жашковского района. Ему принадлежат ООО "Прогресс" и ООО "Иллюмин".

В интервью "Агрополиту" Лещенко рассказывал, что с 2007 года, еще учась в КНУ, он начал работать в холдинге OSD Group, где сопровождал многомиллионные инвестиционные проекты. Благодаря этому он выбрал своей специализацией в научной деятельности финансовое и налоговое право.

Родители Лещенко занимались сельским хозяйством с начала двухтысячных, сформировав фермерское хозяйство в 700 га. Сам он занялся агробизнесом в 2012 году, когда помог родителям построить элеватор на биотопливе. Этот проект окупился менее чем за год, и тогда он решил инвестировать заработанные юридической практикой деньги в агробизнес

При расширении собственного земельного банка Лещенко "столкнулся с дикостью рынка купли-продажи сельскохозяйственных предприятий и их активов, с нечистоплотностью посредников", из-за чего он пришел к решению создать консалтинговую компанию "Украинский аграрный центр". Она занималась посредничеством при купле-продаже агрокоманий, их активов, юридическим сопровождением агробизнеса.

В 2018 году "Украинский аграрный центр" был выкуплен американским инвестором и переименован в "Дакота агро инвестментс".